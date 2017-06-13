В Сети было обнародовано первое видео краш-тестов кроссовера Tesla Model X. По информации издания Electrek, автомобиль проявил себя хорошо во всех испытаниях. Ролик был обнародован на YouTube-канале CrashNet1.
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При проведении испытаний условия были максимально приближены к реальным.
Отмечается, что ведомство присвоило Tesla Model X наивысший рейтинг безопасности во всех категориях. Это означает, что
вероятность получения травм в электрокаре составляет менее 10 процентов.
Этот показатель, в настоящее время, является лучшим в мире среди кроссоверов.Еще по этой теме