В Сети было обнародовано первое видео краш-тестов кроссовера Tesla Model X. По информации издания Electrek, автомобиль проявил себя хорошо во всех испытаниях. Ролик был обнародован на YouTube-канале CrashNet1.

При проведении испытаний условия были максимально приближены к реальным.

Отмечается, что ведомство присвоило Tesla Model X наивысший рейтинг безопасности во всех категориях. Это означает, что

вероятность получения травм в электрокаре составляет менее 10 процентов.

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Этот показатель, в настоящее время, является лучшим в мире среди кроссоверов.

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