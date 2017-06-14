ВИДЕО: Француз перелетел Ла-Манш на авторской летающей машине

Французский пилот Бруно Веццоли 14 июня пересек пролив Ла-Манш на летающей машине, похожей на гибрид параплана и багги.

Машина, названная Pegasus в честь крылатого коня из греческих мифов, взяла разбег на взлетно-посадочной полосе неподалеку от французского портового города Кале, а приземлилась в воду в 59 км от точки старта, рядом с британским портовым городом Дувр. Сколько времени занял полет, не раскрывается.

Как рассказал Веццоли в комментарии Reuters, сложность заключалась в том, чтобы успешно приземлиться на воду, так как об землю такая махина просто разбилась бы.

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«Пегас» является детищем предпринимателя Жера Дофи, который был вдохновлен работами пионеров французской авиации - бразильца Альберто Сантоса-Дюмона и француза Луи Блерио. В 1909 году Блерио был первым пилотом, перелетевшим Ла-Манш на аэроплане.

Первоначально Дофи планировал сконструировать летающую машину, которая позволила бы облететь вокруг света за 80 дней, как у Жюля Верна. Возможно ли это будет сделать не текущей версии «Пегаса», пока неясно.

Напомним, что сейчас многие автомобильные компании работают над проектами летающих автомобилей, который смогут подниматься и садиться вертикально, то есть им не нужна будет площадка для разгона. В частности, Toyota и Uber намерены создать такие машины уже к 2020 году.