В Австрии стартовал выпуск засекреченного электрокроссовера Jaguar I-Pace

 

Фото: Jaguar

Британская компания Jaguar начала выпуск первых экземпляров электрокроссовера своего I-Pace на заводе в Австрии. Производством модели в Граце занимается местное предприятие Magna Steyr. Об этом президент Magna Steyr Карл-Фридрих Штраке рассказал изданию Autonews.com.

Несмотря на начало сборки электромобиля, его технические характеристики и даже окончательный дизайн держатся в секрете. Уточняется только, что новинка получила алюминиевый кузов, который собирается с использованием нескольких новых способов соединения, включая сварку, клепку и склеивание. Батареи размещены в днище электрокроссовера, а на передней и задней оси установлены по электромотору, отмечает «Коммерсант».

Напомним, Jaguar I-Pace был представлен в ноябре 2016 года на автосалоне в Лос-Анджелесе в статусе концепт-кара. Отмечалось, что суммарная мощность двух электромоторов - 400 лошадиных сил, запас хода концептуального I-Pace составляет более 500 км, до 100 км/час он разгоняется за четыре секунды. Максимальная скорость не уточнялась и до сих пор не раскрыта.

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Производство серийной версии началось всего спустя семь месяцев, но ее дебют состоится только осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте.

Как отмечалось, стоимость новинки в Европе будет примерно на 10-15% выше, чем у Jaguar F-Pace, цены на который стартуют с 42 тысяч долларов.

Эксперты считают, что с I-Pace британская Jaguar становится непосредственным конкурентом американской Tesla, чьи продажи электрокроссовера Model X оказались ниже ожиданий. Jaguar I-Pace должен появиться на британском рынке уже в следующем году.


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