В США разрешили указывать в водительских правах неопределенный пол

Орегон становится первым штатом США, где можно будет получить гендерно-нейтральные права на вождение транспортным средством. Такие права власти штата начнут выдавать уже менее чем через месяц.

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Как сообщает NBS News, с 3 июля жители Орегона при подаче заявления на водительские права или государственные удостоверения личности смогут выбрать одну из трех гендерных категорий: «мужчина», «женщина» или «X» для тех, кто не вписывает себя в бинарную гендерную систему или не определился со своим полом.

«Мы должны превентивно ломать барьеры институциональной предвзятости», - заявила губернатор штата Кейт Браун,

отметив, что это решение является важным шагом на пути к созданию «общества, которое охраняет права, свободы и достоинство каждого своего представителя».

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«Пол «X» используется на международном уровне, кроме того, ранее этот стандарт был рекомендован Американской ассоциацией администраторов автомобильных транспортных средств», - напомнил представитель дорожного департамента штата Орегон Дэвид Хаус.

Как известно, ранее граждане Австралии и Новой Зеландии получили возможность указывать вариант «X» в графе «пол» в своих паспортах. А в индийских документах, помимо вариантов «мужчина» и «женщина», есть еще варианты «евнух» и «другой». В Канаде указывать пол «Х» можно в провинции Онтарио.

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