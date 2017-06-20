Рижский мотор-музей удивил своей рекламой

«Молодцы, по-настоящему удивили», «Надо всем учиться снимать такую рекламу про Латвию, туризм и другие музеи!», «Теперь обязательно схожу в музей с детьми» - такие положительные отзывы оставляют пользователи под рекламным роликом Мотор-музея на страничке Facebook.

Еще по этой теме В Мотормузее выставили уникальный мотоцикл 26 марта 2011 г.

Опубликованный вчера, 19 июня, рекламный ролик уже собрал 109 тысяч просмотров.

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Видео начинается с рассказа о Риги, как уникального города, в котором, трафик такой же скучный, как и везде. а может быть, сделать его более интересным?























































































































































Aizvērt Открытие реконструированного Рижского моторного музея Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Toms Norde Toms Norde Toms Norde Toms Norde Toms Norde Toms Norde Toms Norde Toms Norde Toms Norde Toms Norde Toms Norde







И на ретро-авто через всю Ригу отправиться в мотор-музей? Многие люди в ролике отказывались от такого предложения, не соглашаясь на авантюру, а те, кто согласился - не пожалели.

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