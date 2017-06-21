Названы победители «Мотоцикл года в Латвии 2017»

Уже четвертый раз 21 июня 2017 года в 12.00 в торговом центре «Mols» состоялась церемония награждения «Мотоцикл года в Латвии 2017», на которой были названы победители среди представителей BMW, Harley Davidson, Yamaha, KTM, Can Am, Honda,Mash, Royal Enfield, SWM, с вручением переходящего приза, созданного мастером-ювелиром Олегом Аузерсом, и картины «Волк» художницы Аллы Дзевалтовской.

Завершилось ежегодное голосование журналистов и специалистов по мототранспорту. Определены лауреаты «Мотоцикл года в Латвии2017». На голосование были представлены 14 транспортных средств 2017 года от BMW, Harley Davidson, Yamaha, KTM, Can Am, Honda, Mash, Royal Enfield и SWM.

Результаты голосования по категориям:

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«Мотоцикл года в Латвии 2017»:

1-е место - YAMAHA Tracer 700

2-е место - KTM 1290 Adventure S

3-е место - BMW R 1200 GS

Народное голосование:

1-е место- HONDA REBEL 500

2-е место- BMW R NINET SCRAMBLER

3-е место- MASH TT40

Арнис Блодонс, организатор «Мотоцикл года в Латвии 2017»: «В этом году на выставке можно было посмотреть мотоциклы, каждый из которых представлен в своей нише, поэтому и в ходе конкурса «Мотоцикл года в Латвии2017» можно было проголосовать за понравившийся, не выбирая из какого-то отдельного сегмента, как это было в другие годы. Жюри конкурса «Мотоцикл года в Латвии» в этом году не поменялось. Считаю, что наши специалисты достаточно профессиональны и очень успешно справляются с заданием по оценке лауреатов конкурса. Обладатель первого места, мотоцикл Yamaha Tracer 700 отображает разумный баланс между ценой, качеством и практическим использованием. Преодолели синдром «Rolls Royce» – чем дороже, тем лучше. При этом второе и третье место отстают всего на один, два пункта, подтверждая тенденции моды и привычки совершения покупок в Латвии».

Оскар Ирбитис, председатель совета «Мотоцикл года в Латвии 2017»: «Конкурс этого года был большим вызовом для жюри – такие разные мотоциклы, для разных дорог и аудиторий. Жюри было нелегко их оценивать, о чем свидетельствуют и результаты голосования. Не было одного явного лидера, и результаты менялись с каждым следующим участником голосования, как среди членов жюри, так и в народном голосовании. В этом году народ выбрал мотоцикл в ретро-стиле, а жюри обратило свой взгляд на более технологические транспортные средства. В 2017 году мы увидели, насколько разнообразен рынок мотоциклов даже в такой небольшой стране как Латвия. Победитель года определенно соответствует ситуации в Латвии – и по цене, и по своим возможностям. Я искренне рад профессиональной работе жюри и обоснованности оценки».

«Мы испытываем искреннее удовлетворение от сотрудничества с командой «Мотоцикл года в Латвии», ведь посетители ТЦ «Mols» по достоинству оценили возможность увидеть «живьем» все последние модели мотоциклов в одном месте! Вручение титула стало одним из самых долгожданных событий лета как для участников мероприятия, так и для посетителей торгового центра. В этом году победителю конкурса – YAMAHA Tracer 700 – также вручили специальный переходящий приз «Мотоцикл года в Латвии» от торгового центра «Mols», который был создан латвийским мастером-ювелиром Олегом Аузерсом», – говорит о конкурсе «Мотоцикл года в Латвии2017» руководитель ТЦ «Mols» Ирина Торопова.