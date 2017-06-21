В Риге открылась выставка антикварной вело и мототехники

 

Фото: Пресс-фото

В галерее банка Rietumu открылась уникальная выставка антикварных велосипедов и мопедов, выпускавшихся в Латвии, начиная с конца 20-х годов XX века.

Самые яркие экземпляры из своих собраний для экспозиции представили латвийские коллекционеры Мартиньш Белицкис и Артур Упе, которым в течение нескольких лет удалось собрать внушительную коллекцию оригинальной антикварной вело и мототехники.

Фото: Пресс-фото

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Название выставки – «от Эренпрейса до Саркана Звайгзне» – отражает ее суть: здесь представлены велосипеды и мопеды производства знаменитой рижской Велосипедной фабрики Эренпрейса и ее преемниц, которые, несмотря на все политические и экономические катаклизмы, держали высокую марку на протяжении многих десятилетий.

Фото: Пресс-фото

Созданная с 1927 году фабрика Эренпрейса в течение нескольких лет стала крупнейшим и наиболее современным производством такого рода в Балтии. После национализации в 1940 году она сменила и стала называться «Рижским велосипедным заводом»: именно здесь в конце 50-х начали производиться первые в бывшем СССР мопеды, а затем – и первые гоночные мотоциклы. Впоследствии завод был переименован в «Саркана звайгзне» и под этим названием проработал до начала 90-х годов.

Фото: Пресс-фото

Мотоциклы производства «Саркана звайгзне» успешно использовались и в профессиональном спорте. Так, конструктор и спортсмен Александр Смертьев в свое время стал четырехкратным чемпионом СССР, участвуя в гонках на мотоциклах этого завода, в создании которых он лично принимал участие.

Фото: Пресс-фото

Посетители галереи Rietumu могут осмотреть несколько десятков старинных велосипедов, которые и по своему дизайну, и по качеству могут составить весьма достойную конкуренцию современным моделям. А также – мопеды различных марок, выпускавшихся в Риге, начиная с середины прошлого века.

Фото: Пресс-фото

Выставка продлится до 7 июля. Время работы – понедельник-пятница с 9.00 до 17.00. Вход свободный.

Фото: Пресс-фото

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