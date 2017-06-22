Jaguar Land Rover рассекретил практически полностью автономный кроссовер

Range Rover Sport
 

Range Rover Sport. Фото: Land Rover

Британская компания Jaguar Land Rover показала беспилотный кроссовер, оборудованный технологией Autonomous Urban Drive. Она обкатывается на Range Rover Sport последнего поколения.

Автомобиль оснащен системой вождения предпоследнего, четвертого уровня автономности, который позволяет человеку практически не вмешиваться в процесс управления машиной: пассажиры просто выбирают на дисплее необходимую точку назначения, после чего машина сама строит маршрут и движется по нему.

Во время тестовых заездов по полигону Horiba в Нанитоне (Уорикшир) беспилотный кроссовер успешно показал себя в условиях, имитирующих городские улицы и загородные трассы. Автомобиль способен самостоятельно проезжать круговые развязки и получать необходимую информацию от дорожных знаков и других объектов инфраструктуры, передает «Коммерсант».

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После тестов на полигоне технологии будут испытываться дорогах общего пользования в Милтон-Кинс и Ковентри - до конца 2017 года испытания состоятся на закрытых дорогах, но уже к лету 2018 года выйдут на открытые дороги с другими участниками движения. Как пишет Autocar, там же в ближайшее время планируется испытать беспилотные технологии компаний Ford и Tata Motors.


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