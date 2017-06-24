Эксперты американской аналитической компании J.D. Power and Associates опубликовали результаты ежегодного рейтинга качества новых машин в 22 «весовых» категориях, составленного на основе опроса 80 тысяч американских владельцев автомобилей 2017 модельного года.

По каждому автопроизводителю аналитики подсчитали количество проблем, которые возникли у владельцев 100 машин в течение первых 90 дней эксплуатации. Чем меньше проблем фиксирует водитель, тем выше рейтинг. Как отмечают эксперты компании, в целом качество новых автомобилей улучшилось на 8% по сравнению с прошлым годом, пишет Newsru.

В целом лучшим брендом года второй год признается Kia с результатом 72 дефекта на 100 купленных машин. Genesis (77/100) занял второе место, Porsche (78/100) - третье, а Ford и Ram поделили четвертое место (86/100). А худшими брендами в этом году стали Fiat (163/100), Jaguar (148/100) и Volvo (134/100).

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А список лучших моделей года выглядит так: