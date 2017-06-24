Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Эксперты американской аналитической компании J.D. Power and Associates опубликовали результаты ежегодного рейтинга качества новых машин в 22 «весовых» категориях, составленного на основе опроса 80 тысяч американских владельцев автомобилей 2017 модельного года.

По каждому автопроизводителю аналитики подсчитали количество проблем, которые возникли у владельцев 100 машин в течение первых 90 дней эксплуатации. Чем меньше проблем фиксирует водитель, тем выше рейтинг. Как отмечают эксперты компании, в целом качество новых автомобилей улучшилось на 8% по сравнению с прошлым годом, пишет Newsru.

В целом лучшим брендом года второй год признается Kia с результатом 72 дефекта на 100 купленных машин. Genesis (77/100) занял второе место, Porsche (78/100) - третье, а Ford и Ram поделили четвертое место (86/100). А худшими брендами в этом году стали Fiat (163/100), Jaguar (148/100) и Volvo (134/100).

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А список лучших моделей года выглядит так:

  • Chevrolet Sonic стал самым надежным малолитражным автомобилем.
  • BMW 2 Series - самый надежный субкомпактный премиальный автомобиль.
  • Kia Forte - самый надежный автомобиль в компакт-классе.
  • BMW 4 Series - победитель среди компактных автомобилей премиум-класса.
  • Mini Cooper занял первую строчку среди спортивных компактных автомобилей.
  • Toyota Camry - самый надежный автомобиль среди среднеразмерных седанов.
  • Lexus GS - лидер среди среднеразмерных премиальных седанов.
  • Ford Mustang - самый надежный среднеразмерный спортивный автомобиль.
  • Porsche 911 - лидер в классе премиальных среднеразмерных спортивных автомобилей.
  • Kia Cadenza - самый надежный полноразмерный седан.
  • Гибридный Kia Niro - лидер среди субкомпактных внедорожников и кроссоверов.
  • Mercedes-Benz GLA - самый надежный субкомпактный SUV.
  • GMC Terrain - самый надежный компактный SUV.
  • Porsche Macan - лидер среди премиальных компактных SUV.
  • Kia Soul - лидер в сегменте компактных минивэнов.
  • Kia Sorento - самый надежный среднеразмерный SUV.
  • BMW X6 - самый надежный среднеразмерный SUV премиум-класса.
  • Ford Expedition - лидер среди полноразмерных SUV.
  • Infiniti QX80 занял первое место в сегменте премиальных полноразмерных SUV.
  • Chrysler Pacifica - самый надежный минивэн.
  • Nissan Frontier - самый надежный в сегменте среднеразмерных пикапов.
  • Chevrolet Silverado - лидер среди полноразмерных пикапов.
  • Chevrolet Silverado 3500HD - самый надежный в сегменте тяжелых полноразмерных пикапов.

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