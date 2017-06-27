В Венгрии появится скоростная трасса, «поющая» известную рок-песню

Австрийский концерн Strabag получил контракт на строительство и реконструкцию 20 километров дороги в Венгрии, которая будет издавать узнаваемые музыкальные звуки при движении по ней автомобилей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Это участок скоростной трассы R67, на котором 10 километров будут построены заново, а другие 10 километров - реконструированы и расширены. Стоимость всего проекта оценивается в 212 млн долларов.

В ходе работ дорогу покроют канавками на определенном расстоянии друг от друга, так что при движении машин по трассе на предписанной скорости (110 км/ч) из-под колес автомобилей будет звучать известная в Венгрии песня A 67-es út («Маршрут 67») будапештской рок-группы Republic. Сколько метров займет музыкальный участок, не уточняется.

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Напомним, что осенью прошлого года под Пекином открылся 300-метровый «поющий» участок трассы: если по нему ехать скоростью 30-45 км/ч, то в течение примерно 30 секунд будет звучать мелодия из национальной «Оды к Родине». Похожие проекты ранее были реализованы в США и Японии.