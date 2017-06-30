В США рассекречен проект шестиметрового летающего электромобиля

Американский стартап DeLorean Aerospace рассекретил проект перспективной двухместной летающей машины DR-7. Новый аппарат будет способен на вертикальные взлет и посадку и быстрый горизонтальный полет. Как передает N+1, испытания моделей новой летающей машины уже состоялись и признаны успешными, однако подробности о них компания пока не раскрывает.

DR-7, разрабатываемый DeLorean Aerospace (отмечается, что стартап не связан с легендарным ирландско-американским производителем спорткаров DMC-12, на котором летали герои фильма «Назад в будущее»), будет выполнен по схеме ховербайка с двумя поворотными вентиляторами: один в носовой части и один - в кормовой.

Длина перспективной машины составит около шести метров. Размах крыльев тоже будет около шести метров в разложенном положении и 2,3 метра - в сложенном. Согласно проекту, машина сможет развивать скорость до 386 км/ч, а крейсерский полет выполнять на скорости 240 км/ч.

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Перспективная машина будет полностью электрической. Подробности о дальности ее полета пока неизвестны. До конца текущего года разработчики планируют собрать первый летный прототип машины. Когда именно может начаться ее серийное производство, пока неизвестно. DeLorean Aerospace планирует продавать DR-7 по 250-300 тысяч долларов.