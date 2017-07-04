Audi научила свой автомобиль делать массаж ступней

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Флагманский седан Audi A8 нового поколения, премьера которого состоится 11 июля в Барселоне, помимо всего прочего, получит дополнительную эксклюзивную опцию для массажа ног.

Такая возможность предусмотрена для заднего пассажира справа: в спинку переднего кресла может быть встроена специальная секция-массажер. Она спрятана за откидной подставкой для ног. Управлять функцией можно с помощью специального сенсорного дисплея, встроенного в центральный подлокотник.

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Как отмечает Carscope, элитный автомобиль также получит технологию mild hybrid с 48-вольтовой бортовой электрической системой, инновационную пневмоподвеску с активной электромеханической системой, способной управлять каждым колесом индивидуально, продвинутый адаптивный круиз-контроль с «задатками» автопилота, автопарковщик, который может припарковать автомобиль без присутствия водителя внутри, и многое другое.

В конце июня слегка замаскированная версия автомобиля появилась на премьере блокбастера «Человека-паук: Возвращение домой» в Лос-Анджелесе. Как пишет AutoExpress, на автопилоте A8 ожидается третий уровень автономности, работа которого демонстрируется в одной из сцен фильма.

При этом силовые характеристики новинки пока держатся в секрете, но, по слухам, вся новая линейка двигателей Audi - от V6 до флагманского W12 - получит гибридную технологию.


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