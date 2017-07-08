Во Франции планируют отказаться от бензиновых авто

Власти Франции планируют запретить продажу автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями с 2040 года, пишет Financial Times.

О таких планах рассказал министр экологии страны Николя Юло. При этом пока не понятно, как именно будет реализован этот запрет, и попадут ли под него машины с гибридными моторами.

Вместе с тем Юло признал, что данная инициатива станет проблемой для местных автопроизводителей, Renault и Peugeot Citroen.

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В настоящее время рынок электромобилей сравнительно малый - в 2016 году менее 1% проданных машин были оснащены электромоторами. Однако популярность таких автомобилей растет - в январе-марте 2017 объем продаж подскочил на 40% в годовом выражении, до 191,7 тыс., по данным сайта EV-Volumes.com.

Если такие темпы роста сохранятся, к 2030 году 80% всех реализованных автомобилей будут ездить на электричестве.

Также Германия в 2016 году предложила с 2030 года запретить использование на своем рынке автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.

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