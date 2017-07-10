Основатель и глава американской компании Tesla Илон Маск в своем Twitterопубликовал первые фото новой, третьей серийной модели электромобиля, который только сошел со сборочного конвейера.

Tesla Model 3 должна стать первой массовой моделью электромобиля Маска, а первые 30 его владельцев смогут сесть за руль уже 28 июля.

После этого

четырехдверный автомобиль поступит в широкую продажу по базовой цене 35 тысяч долларов,

что почти вдвое ниже цен на ныне выпускаемые машины компании.

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Twitter

Число регистраций новых автомашин марки Tesla в Калифорнии, которая всегда была самым крупным рынком для электромобилей, снизилось на 24% в апреле по сравнению с апрелем 2016 года.

При этом компания Tesla сообщила, что объемы поставок всех ее моделей за первую половину 2017 года возросли до 47100, что соответствовало прогнозам.

Ранее автопроизводитель Volvo объявил, что станет первой традиционной автомобилестроительной компанией, которая пойдет на полный отказ от моделей с двигателями внутреннего сгорания за счет перехода на производство гибридных моделей и электромобилей.

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