Электроседан Air разогнался почти до 380 км/ч

Американо-китайский стартап Lucid Motors во время тестов прототипа своей первой модели - 1000-сильного электроседана Air - разогнал его до 235 миль в час (377,2 км/ч). Заезды проходили на скоростном полигоне в американском штате Огайо.

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Это особенно эффектный результат, если учесть, что во время презентации Air в декабре прошлого года указывалось, что максимальная скорость электроседана - 315 км/ч. Таким образом, Air уверенно претендует на титул самого скоростного электрокара.

По словам представителей компании, электромобиль, тестировавшийся в Огайо, был абсолютно стандартным за исключением доработанной программы управления адаптивной пневмоподвеской, которую настроили для работы в условиях высокой скорости, также было улучшено охлаждение переднего электродвигателя и убрано электронное ограничение максимальной скорости, передает «Коммерсант».

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Конечно, вряд ли такая скорость будет и у серийной модели, но в любом случае версия Air для рынка оставит далеко позади электроседан Tesla Model S, топовая версия которого выдает лишь 249 км/ч, отмечает Еlectrek.

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