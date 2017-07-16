Fiat отзывает еще более миллиона авто по миру

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) отзывает 1,33 млн автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности и генераторами. Согласно официальному заявлению компании, около 770 тыс. автомобилей будут отозваны из-за проблем с самопроизвольным раскрытием подушек безопасности. По имеющимся данным, из-за этого пострадали пять человек, однако аварий не произошло.

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В компании отметили, что 565 тыс. автомобилей будут отозваны из-за вероятности возникновения возгорания генератора при высоких температурах воздуха. С такой неисправностью могут быть связаны два инцидента, при этом пострадавших нет.

С начала года FCA объявила о 10 отзывах автомобилей по всему миру.

Среди причин были проблемы с самопроизвольным раскрытием подушек безопасности, возможность внезапного отключения систем безопасности автомобилей, дефекты стеклоочистителей, проблемы с режимом парковки, системой торможения и многие другие.

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В январе 2016 года Fiat объявил о подписании соглашения по покупке последнего транша акций американского автогиганта Chrysler. Завершение слияния ожидается в следующем году.

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