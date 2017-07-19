Daimler отзывает миллионы автомобилей Mercedes

Немецкий автомобильный концерн Daimler, который является владельцем известной марки авто Mercedes, объявил о добровольном отзыве в Европе трех миллионов автомобилей с дизельными двигателями для технического обновления.

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Речь идет об обновлении программного обеспечения, которое контролирует вредные выбросы, сообщает The New York Times.

Эта операция будет стоить Daimler около 220 миллионов евро. Для владельцев автомобилей работы будут проводиться бесплатно и продолжаться около одного часа.

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По словам главы Mercedes-Benz Дитера Зетхе,

компания пошла на этот шаг, чтобы вернуть доверие своих клиентов.

«Дискуссия о дизельных двигателях порождает неопределенность, поэтому компания решила предпринять дополнительные меры, чтобы вернуть уверенность владельцам дизельных машин», – сказал он.

Напомним, недавно концерн Daimler был обвинен в манипуляции данными о вредных выбросах.

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