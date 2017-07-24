BMW отвергает обвинения в сговоре с другими автопроизводителями

Немецкий концерт BMW отверг обвинения газеты Der Spiegel в картельном сговоре. В заявлении, которое приводит DW-World, говорится: «Автомобили BMW Group не замешаны в манипуляциях и соответствуют действующим требованиям законодательства. Это касается и дизельных автомобилей».

Ранее немецкое издание сообщило, что представители Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler регулярно встречались и обсуждали совместное решение из экономии уменьшить емкости с жидким реагентом AdBlue, применяющимся для очистки выхлопных газов дизельных двигателей.

В BMW признают факт подобных встреч, однако настаивают на том, что консультации были необходимы для создания необходимой для использования AdBlue инфраструктуры.

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По мнению BMW, используемая автоконцерном технология для очистки выхлопов существенно отличается от технологий конкурентов, что позволяет и без всяких манипуляций достигать показателей, предусмотренных законом.

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