ВИДЕО: Ведущий Top Gear разогнал Bugatti Chiron почти до 370 км/ч в аэропорту Дубая

 

Фото: скриншот видео

Ведущий программы Top Gear на британском телеканале ВВС Крис Харрис опробовал суперкар Bugatti Chiron на петляющей автотрассе в горах Эль-Айн в Объединенных Арабских Эмиратах, а затем разогнал его до скорости свыше 230 миль в час (более 368 км/час) на взлетно-посадочной полосе Dubai World Central в Дубае, также известного как аэропорт Аль-Мактум, сообщила газетаKhaleej Times 23 июля.

Официальный ролик Top Gear, запечатлевший эти события, появился на YouTube двумя днями ранее. Chiron считается своеобразным преемником Bugatti Veyron, который удерживал титул самого быстрого серийного автомобиля в мире на протяжении большей части последнего десятилетия.

Chiron оснащен четырехцилиндровым двигателем мощностью 1500 лошадиных сил с турбонаддувом. По словам представителей Bugatti, стоимость Chiron оценивается в 2,5 миллиона евро, причем эта цена не включает в себя VIP-опции и доставку суперкара, отмечается в публикации.

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Напомним, Харрис, Мэтт Леблан и Рори Рид стали новым лицом Top Gear послескандального увольнения с BBC в августе прошлого года прежней «святой троицы» этой популярной программы в лице Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя, которые теперь представляют новое автошоу Grand Tour на онлайн-канале Amazon Prime.


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