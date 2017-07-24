Microsoft назвала Paint устаревшей программой

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Компания Microsoft включила популярное приложение Paint в список устаревших и объявила о прекращении его поддержки. Сообщение об этом было опубликовано насайте компании.

Как пишет РБК, разработчики из Microsoft включили приложение, созданное еще в 1985 году, в список устаревших и не подлежащих дальнейшей поддержке программ в обновлении Windows 10 Fall Creators Update, релиз которого запланирован на осень. Вместе с Paint в перечень вошел целый ряд приложений, включая Outlook Express, Reader и Reading list.

Как отмечается в сообщении, этот список предназначен для того, чтобы клиенты компании могли планировать свои действия с учетом того, что включенные в него программы скоро будут удалены. При этом стоит отметить, что

Paint будет доступен в Windows 10 Fall Creators Update, однако дальнейшая судьба приложения неизвестна.

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Напомним, что осенью прошлого года компания представила редактор Paint 3D, который появился в Windows 10 в апреле 2017 года. Эта программа может работать с 2D-объектами, но не заменяет обычный Paint по функциональности. Из-за появления Paint 3D из системы удалят приложение 3D Builder, но оно будет доступно в Windows Store, пишет TJ.

При этом журналисты The Next Web полагают, что 3D-версия редактора не сможет заменить классический Paint, поскольку этому приложению не хватает простоты и дети не смогут им пользоваться так же активно, как и классическим Paint. «Windows без Paint - это неправильно», - отмечает издание, призывая Microsoft не «убивать» программу.


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