Bosch и Daimler показали беспилотную парковку авто в реальных условиях

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Немецкие компании Bosch и Daimler продемонстрировали беспилотную парковку автомобиля в реальных условиях в паркинге музея Mercedes-Benz в Штутгарте. Как сообщается в пресс-релизе Bosch, теперь с помощью смартфона водитель может автоматически припарковать авто в нужном месте, не отслеживая при этом его передвижение.

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Данный проект является первым в мире инфраструктурным решением для полностью автоматизированной службы парковки автомобилей в реальных условиях с водителями или без.

С начала 2018 года посетители смогут опробовать этот сервис в паркинге музея после одобрения со стороны регулирующих органов.

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Автоматизированный паркинг является важным шагом на пути к автономному вождению.

Его создание стало возможным благодаря взаимодействию инфраструктуры интеллектуальной системы парковки от Bosch и автомобильных технологий Mercedes-Benz.

«Эпоха беспилотного вождения наступит быстрее, чем многие думают. Автоматизированная парковка в музее демонстрирует впечатляющий уровень развития технологий», – заявил руководитель отдела беспилотного вождения и активной безопасности компании Mercedes-Benz Майкл Хафнер.

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