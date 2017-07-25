Bosch и Daimler показали беспилотную парковку авто в реальных условиях

Немецкие компании Bosch и Daimler продемонстрировали беспилотную парковку автомобиля в реальных условиях в паркинге музея Mercedes-Benz в Штутгарте. Как сообщается в пресс-релизе Bosch, теперь с помощью смартфона водитель может автоматически припарковать авто в нужном месте, не отслеживая при этом его передвижение.
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Данный проект является первым в мире инфраструктурным решением для полностью автоматизированной службы парковки автомобилей в реальных условиях с водителями или без.
С начала 2018 года посетители смогут опробовать этот сервис в паркинге музея после одобрения со стороны регулирующих органов.
Together with @BoschGlobal we've reinvented valet parking! The #FutureOfMobility is happening right now! https://t.co/Jf7oHYxv9s pic.twitter.com/VCAVidfoao— Daimler AG (@Daimler) July 25, 2017
Автоматизированный паркинг является важным шагом на пути к автономному вождению.
Его создание стало возможным благодаря взаимодействию инфраструктуры интеллектуальной системы парковки от Bosch и автомобильных технологий Mercedes-Benz.
«Эпоха беспилотного вождения наступит быстрее, чем многие думают. Автоматизированная парковка в музее демонстрирует впечатляющий уровень развития технологий», – заявил руководитель отдела беспилотного вождения и активной безопасности компании Mercedes-Benz Майкл Хафнер.Еще по этой теме