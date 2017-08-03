Tesla несет рекордные убытки: опубликован отчет

Автомобили Tesla
 

Автомобили Tesla. Фото: REUTERS/Scanpix

Автокомпания Tesla в период с апреля по июнь получила чистый убыток в $336 млн. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на Recode.

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Согласно отчету, аналогичный период в 2016 году компания закончила с убытком 293,2 млн долларов.

«При этом за год выручка выросла больше, чем в два раза - до $2,8 млрд. Это превысило прогнозы аналитиков, которые предполагали, что компания заработает $2,5 млрд. После публикации отчета, стоимость акций компании на бирже NASDAQ выросла на 9%. С момента, когда Tesla стала публичной компанией, у нее было только два прибыльных квартала», - сказано в отчете.

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Ранее сообщалось, что Tesla начала продажи бюджетного электромобиля Model 3.

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