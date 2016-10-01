На каких авто передвигаются баскетболисты нашей сборной?

На прошлой неделе сборная Латвии по баскетболу отправилась в Стамбул на чемпионат Европы. Пока успехи наших ребят радуют. Издание Privātā Dzīve тем временем выяснило, на каких машинах в жизни предпочитают передвигаться спортсмены.
Нападающий Янис Тимма: BMW 750U xDrive, цена автомобиля 82 000-144 000 евро
Нападающий Роланд Шмит: Volkswagen Passat, цена автомобиля 23 000 евро
Защитник Айгар Шкеле: BMW 640d xDrive Gran Coupe, цена автомобиля 35 000-45 000 евро
Защитник Жанис Пейнерс: Nissan Juke, цена автомобиля 9500-14 000 евро
Защитник Кристап Яниченок: Audi Q7, цена автомобиля 52 000-89 000 евро
Защитник Дайрис Бертанс: кабриолет BMW 6-й серии, цена автомобиля 36 000-49 000 евро