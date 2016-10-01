На каких авто передвигаются баскетболисты нашей сборной?

На прошлой неделе сборная Латвии по баскетболу отправилась в Стамбул на чемпионат Европы. Пока успехи наших ребят радуют. Издание Privātā Dzīve тем временем выяснило, на каких машинах в жизни предпочитают передвигаться спортсмены.