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На каких авто передвигаются баскетболисты нашей сборной?

TVNET 1
Фото: Instagram

На прошлой неделе сборная Латвии по баскетболу отправилась в Стамбул на чемпионат Европы. Пока успехи наших ребят радуют. Издание Privātā Dzīve тем временем выяснило, на каких машинах в жизни предпочитают передвигаться спортсмены.

Нападающий Янис Тимма: BMW 750U xDrive, цена автомобиля 82 000-144 000 евро

Нападающий Роланд Шмит: Volkswagen Passat, цена автомобиля 23 000 евро

🎂22!! ❤️❤️

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Защитник Айгар Шкеле: BMW 640d xDrive Gran Coupe, цена автомобиля 35 000-45 000 евро

😎

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Защитник Жанис Пейнерс: Nissan Juke, цена автомобиля 9500-14 000 евро

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Защитник Кристап Яниченок: Audi Q7, цена автомобиля 52 000-89 000 евро

#basketbols #eurobasket2017 #kristapsjanicenoks

A post shared by Roman Koksarov (@romankoksarov_sportaavize_f64) on

Защитник Дайрис Бертанс: кабриолет BMW 6-й серии, цена автомобиля 36 000-49 000 евро

It's been a while... #fashion

A post shared by Dairis Bertāns (@dairisbertans) on

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