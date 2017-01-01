Японцы показали во Франкфурте самый быстрый автомобиль в мире

Японская компания Aspark представила на автосалоне во Франкфурте электрокар Owl, который может считаться самым быстрым автомобилем в мире. По данным ппроизводителя, новинка, оснащенная полностью электрической силовой установкой мощностью 1000 лошадиных сил, способна разгоняться до 100 км/ч менее чем за две секунды.
Шасси Aspark Owl изготовлено из легкосплавного трубчатого каркаса, к которому прикреплены карбоновые детали внешнего «оперения», подвеска получила продольно расположенные стойки, сообщает портал «Колеса.ру».
Весит элекрокар около 850 килограммов, вместо батарей используются конденсаторы. Технические характеристики автомобиля не раскрываются. Оценивается он в 3,5 миллиона евро, сообщается в публикации.