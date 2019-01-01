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Porsche выпустит конкурента Tesla к 2019 году

korrespondent.net
Porsche Cayenne на выставке во Франкфурте | Фото: AP/Scanpix

Компания Porsche намерена вывести на рынок в 2019 году первый электрокар, построенный на базе концепта Mission E. Ориентировочная стоимость новинки может составить 80-90 тысяч долларов, передает CAR Magazine. Однако это будет касаться только базовой версии электромобиля.

Исполнительный директор автомобильной компании Оливер Блум на автосалоне во Франкфурте отметил, что новинка внешне будет «очень близка» к концепту электрокара, который был представлен еще в 2015 году.

В настоящее время точные характеристики производитель держит в секрете.

Однако ожидается, что по крайней мере одна из версий Porsche Mission E будет иметь мощность 600 л.с. и свыше 250 километров в час максимальной скорости, как у представленного два года назад концепта.

Tesla
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