В Германии ввели штраф за вождение машины с закрытым лицом

Отныне нельзя садиться за руль, надев скрывающие лицо мусульманские головные уборы, карнавальные маски или респираторы. За нарушение грозит штраф в размере 60 евро.

Эта мера обоснована тем, что лицо водителя должно быть узнаваемо при фиксации на радарах.

Данный запрет действует в равной степени на территории всей Германии. В остальных случаях вопросы ношения мусульманских головных платков находятся в компетенции федеральных земель, сообщает DW.

Кроме того, ужесточены наказания для водителей, которые сильно превышают скорость или устраивают гонки на дорогах.

Для таких нарушителей предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет или до 10 лет в том случае, если их действия приводят к гибели или серьезным травмам других людей.

До сих пор такие нарушения карались только штрафом в размере 400 евро и лишением водительских прав сроком на один месяц. Согласно новому закону, наказанию подлежит уже сама попытка устроить автогонки. Впредь автомобили таких нарушителей будут подвергаться конфискации.