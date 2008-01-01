Видео: разгневанный мужчина сжег BMW седьмой серии у офиса компании

Житель Италии Пормохсени Хади держит обиду на BMW еще с 2008 года. Почти десять лет назад он приобрел BMW M6 и с самого начала эксплуатации начались проблемы: владелец жаловался на вибрацию, шум в двигателе и стук в трансмиссии.

По версии Хади, дилер и автопроизводитель отказались признать проблему. В итоге мужчина приостановил платежи за машину, испортив тем самым себе кредитную историю в банке.

С этого момента итальянец в прямом смысле объявил войну баварцам,

сообщает портал Авто.mail.ru

Так, Хади уже дважды публично выражал свою нелюбовь к BMW. Первый раз это случилось в 2013 году на автосалоне во Франкфурте — тогда мужчина при помощи кувалды и топора разбил BMW M6 стоимостью 120 тыс. евро. Год спустя он повторил акцию, уничтожив автомобиль немецкой марки неподалеку от входа на автовыставку в Женеве.

И вот после трех лет затишья Хади снова себя проявил. На этот раз мужчина сжег BMW 7-серии напротив штаб-квартиры «баварцев» в Мюнхене. По традиции акция протеста сопровождалась лозунгами, о том, что «BMW обманывает и шантажирует своих клиентов».