BMW представил виртуальный тест-драйв нового X3 на Марсе

Германский автоконцерн BMW опубликовал на своем официальном канале на видеохостинге YouTube ролик с виртуальным тест-драйвом своего нового кроссовера X3 на Марсе.

Компьютерный ролик сделан в виде 3D-панорамы c возможностью обзора на 360 градусов. Благодаря этому зритель может осмотреть окрестности и оценить интерьер автомобиля.

На видео видны руки, ноги и туловище виртуального пилота. При этом машина передвигается не только по по самой Красной планете, но и по подземным тоннелям под ее поверхностью.

Также в ролике показано несостоявшееся столкновение с другим X3, которое предотвратила фирменная система автоматического аварийного торможения, отмечает журнал «За рулем».

В реальности проехаться на этой машине с двигателем внутреннего сгорания по Марсу не получится из-за отсутствия кислорода на этой планете.

BMW X3 станет первой моделью баварского бренда, которая получит новую технологию Personal Co-Pilot. Она включает не только круиз-контроль с функцией удержания полосы движения, но и позволяет обгонять другие машины с помощью одного нажатия кнопки. Это сделает кроссовер на шаг ближе к системе автопилота пятого уровня, пишет издание «ВладТайм».

BMW X3 нового поколения был официально представлен в июне этого года на американском заводе в Спартанбурге. Появление новинки на российском рынке ожидается не раньше декабря. По данным компании BMW Russland, в России эта модель будет представлена в пяти вариантах: с двумя бензиновыми двигателями (xDrive20i и xDrive30i), двумя турбодизелями (xDrive20d и X3 xDrive30d) и в версии M Peromance (M40i). Цена базовой версии с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л. с. составит 2950000 рублей.