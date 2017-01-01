В Ереване представили первый армянский электромобиль

В столице Армении состоялась презентация первого электромобиля местной сборки. Его создал индивидуальный предприниматель и инженер Давид Геворгян. Автомобиль имеет полностью электрическую силовую установку, а основные его компоненты были произведены в Армении, сообщает Tvoe-Avto.

Презентованный на выставке «DigiTec Expo - 2017» образец в продажу не поступит, но целью создателя является начало серийного производства первого армянского электромобиля. Стоимость модели предварительно оценивается в пять тысяч долларов. На зарядку электромобиля потребуется от двух до трех часов, а запаса хода хватит на 50 км. Впрочем, в дальнейшем создатель планирует увеличить запас хода до 200 км.

Разработкой собственного серийного электромобиля на постсоветском пространстве заняты в настоящее время в России и Белоруссии. В конце сентября заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов сообщил, что сразу два автопроизводителя в России уже проводят тесты своих электрокаров и планируют наладить их серийный выпуск в 2018 году. Что это за компании, он не уточнил.

В конце августа был представлен прототип белорусского электрокара, созданного на базе китайской серийной модели Geely местной сборки. Сообщалось, что это будет городской автомобиль, который можно заряжать от обычной электрической розетки. Когда он поступит в производство, пока неясно.