Tesla провалила план по выпуску автомобилей

Американская автокомпания Tesla Inc. в третьем квартале текущего года значительно отстала от плановых показателей производства дебютного массового электромобиля Model 3. Фактически было выпущено всего 360 автомобилей вместо предполагавшихся более 1,5 тысяч, передает Интерфакс.

«Объемы производства Model 3 были ниже ожиданий из-за узких мест производства, – говорится в сообщении Tesla. – Хотя подавляющее большинство производственных подсистем на заводе в Калифорнии и на невадской Gigafactory могут работать с более высокой загрузкой, ввод в эксплуатацию некоторых из них занял больше времени, чем ожидалось».

Клиентам в июле-сентябре были переданы всего 220 новых седанов.

При этом компания подчеркнула, что проблем с компонентами или логистической цепочкой нет.

Напомним, Model 3 была запущена в июле, владельцем первого сошедшего с конвейера электромобиля этой модели стал глава Tesla Илон Маск. В августе компания планировала выпустить 100 таких автомобилей, в сентябре – около 1,5 тыс., к концу года производство должно было достигнуть 5 тыс. машин в неделю.

Цена четырехдверного электромобиля Model 3 в базовой комплектации составляет $35 тыс., что почти вдвое ниже цен на предыдущие автомобили Tesla.

К началу августа число заявок на Model 3 достигло 455 тыс.

В общей сложности Tesla поставила в III квартале 26 тыс. 150 автомобилей всех моделей при прогнозе аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, на уровне менее 26 тыс.

Ранее Tesla собрала $1,8 млрд на производство Model 3. В компании также заявили, что продажи могли быть сильнее, если бы не «серьезный производственный дефицит» аккумуляторных батарей, из-за которого производство до начала июня отставало от спроса в среднем на 40%.