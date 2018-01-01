Прошли испытания претендентов на «Автомобиль года в Латвии 2018»

Осенние и весенние тестовые заезды для прессы на конкурсе «Автомобиль года в Латвии» являются традиционными. На сей раз участники осеннего теста для масс-медиа «Автомобиль года в Латвии 2018» направились по дорогам Курземе в сторону Усмы, по пусти сделав остановки в Смарде, Кестерциемсе и Лауциене. Прямое шоссе, извилистые дороги с разным покрытием, городские условия и гравийные дороги позволили жюри конкурса полноценно ознакомиться с качествами новейших моделей автомашин. Внедорожники пытались «забраться» в гору.

Иногда можно услышать, что все новые машины одинаковые и ничем не отличаются. Однако такая поездка, в которой автомашины можно сравнить как с конкурентами в своем классе, так и с казалось бы несопоставимыми моделями, наглядно доказывает, что каждый автомобиль обладает ярко выраженными собственными особенностями. Резко отличается даже одна и та же модель в разном исполнении с разным двигателем.

Самые маленькие автомашины во время осеннего тестового заезда вызвали самый страстный обмен мнениями, и участники поездки не пришли к общему знаменателю, потому что в этих автомобилях каждый нашел и отметил что-то свое. Малый класс был представлен наделенным яркой внешностью «Nissan Micra», азартным в управлении новичком «Ford Fiesta» и экстравагантным «Citroen C3». В этой поездке объем двигателя «Micra» и «Fiesta» не превышал одного литра, но это не помешало обоим автомобилям показать себя весьма резвыми и ловкими. Между тем «Citroen C3» оснащен трехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 1.3 литра и механической коробкой скоростей. Однако многие члены жюри решили, что лучшими качествами езды обладает версия этой автомашины с автоматической коробкой скоростей и более мощной версией этого двигателя, которая была представлена на предыдущем весеннем тестовом заезде. По-разному оснащенные автомобили одной модели могут быть очень разными.

FOTO: Latvijas Gada auto

В классе компакт также представлены три претендента. «Hyundai i30» показал на конкурсе, на что он способен, и не позволил конкурентам мечтать о легкой победе в соревнованиях – в его богатом оснащении есть даже проветриваемые сиденья, что является редкой экстрой для данного класса, можно также похвалить и качества движения. К конкуренту «Honda Civic» невозможно отнестись безразлично. Дизайн явно со спортивным оттенком – он или нравится, или нет. Это вопрос вкуса, и тут никто не сохранил нейтралитет. Управление Civic также спортивное – точный руль, резкие тормоза, сильная подвеска. Вот только однолитровый трехцилиндровый двигатель многим участникам тестового заезда не показался достаточно расторопным для образа «Civic», ему больше подходит двигатель мощностью 182 Лс объемом 1.5 литра. Третьим претендентом в компакт-классе стал «Volkswagen Golf PA 07» – хотя «Golf» седьмого поколения известен уже пять лет, в этом году он обзавелся усовершенствованиями, благодаря чему и в функциональности, и во внешнем виде смог показать, что ничуть не устарел и по-прежнему является желанным автомобилем класса компакт.

Столь популярный в Латвии сегмент внедорожников также был представлен в этой поездке. Роскошный «Volvo XC60» подтверждает, что для создания приятной атмосферы важно все, вплоть до мельчайших деталей. Многие восхищаются актуальными линиями дизайна «Volvo», которые есть и в этой модели, и только взгляд на цену пробуждает от этой прекрасной мечты. Да, богато оснащенный «XC60» стоит почти 65 000 EUR. Вторым из круга представленных внедорожников стал новый «Renault Koleos» или шик по-французски. В действительности «Koleos» подтверждает то, насколько универсальным автомобилем для любой ситуации может быть современный кроссовер – красивый, вместительный, комфортный, с захватывающим вождением и признанными способностями внедорожника. У участников тестового заезда была также возможность проехать на актуальном и популярном сейчас в Латвии кроссовере «Honda CR-V», который в этот раз был в статусе автомобиля для прессы и не претендовал на титул «Автомобиль года в Латвии 2018». Однако этот автомобиль установил высокую планку среди кроссоверов в дисциплине настоящего семейного автомобиля, предлагая неимоверно много места и удобный салон. От компактных внедорожников – к тяжелой артиллерии. Да, в этом году среди претендентов был и один настоящий легендарный специалист по бездорожью – «Land Rover Discovery» нового поколения. «Английское спокойствие» – этим выражением можно охарактеризовать чувства, охватывающие, когда садишься в тихий и комфортный салон, и движение у этого двухтонного автомобиля такое же. Вот только, не слишком ли элегантно, чтобы нестись по бездорожью?

FOTO: Latvijas Gada auto

И, наконец, роскошные лимузины. О них мечтают многие, но позволить себе могут далеко не все. Это подтвердил и участвующий в тестовом заезде «BMW 540i» мощностью 380 Лс, который со своим богатым оснащением стоит почти 100 000 EUR. Конечно, это была особая версия, демонстрирующая почти весь арсенал 5-й серии (более дорогим и мощным в этой серии остается только M5), иной «BMW» с кодом «G30» доступен уже от 46 500 EUR. Второй лимузин подготовил «Volkswagen» – совершенно новая модель «Arteon». Похвалы от участников за внешний вид и отменную управляемость. У него полный привод, 280 Лс и рулевая система ‘progressive steering’, которая уже прославилась в прошлом году в связи с «Audi Q2», но у спортивной модели есть и другая сторона, которая проявляется в виде высокого комфорта езды.

Подавать заявки на новых участников конкурса «Автомобиль года в Латвии 2018» можно вплоть до 2 ноября, поэтому во время окончательной оценки количество претендентов будет больше. Каждый год это бывают обычно 25-30 новейших моделей автомашин. Сейчас на конкурс заявлены и такие модели, которые не участвовали в этом тестовом заезде, например, «Jeep Compass», «Honda Civic Sedan», «Mazda CX-5» и «Audi Q5».

FOTO: Latvijas Gada auto

С автомобильными новинками и претендентами на титул сможет познакомиться каждый желающий, ведь 14 октября состоится «Тестовый день Автомобиля года в Латвии в «Mols»». Это мероприятие – отличная возможность для покупателей новых автомашин, ведь в одном месте можно будет сравнить модели разных производителей, и у каждого представителя будут «Особые предложения и Акции». С 11:00 до 18:00 будут доступны для тестирования и претенденты на титул «Автомобиль года в Латвии 2018», и другие актуальные автомобили. Кроме того, позаботились и о различных образовательных семинарах и аттракционах. Например, каждый посетитель на стенде ДБДД сможет удостовериться в необходимости ремней безопасности, послушать бесплатную лекцию о безопасном вождении с акцентом на правильное использование детских сидений, встретиться и поговорить с членами жюри конкурса. В палатке конкурса «Автомобиль года в Латвии» будет бесплатный горячий кофе и чай, вести мероприятие будет член жюри и автожурналист Нормундс Авотиньш.