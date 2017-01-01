В Австралии начались континентальные гонки автомобилей на солнечных батареях

В Австралии началось соревнование между автомобилями на солнечных батареях The World Solar Challenge. Экипажи должны пересечь весь континент с севера на юг. За прогрессом можно следить на официальном сайте в реальном времени. На момент написания заметки лидирует команда Nuon Solar Team - один из 42 участников нынешнего испытания.

Экологически чистые автомобили на солнечных батареях и с электродвигателями должны преодолеть дистанцию в 3000 км, проехав от северного города Дарвин в Аделаиду на юге континента. У большинства автомобилей, скорость которых составляет 90-100 км/ч, гонка займет около двух суток, передает Reuters. Всего же на гонку отведена неделя.

Ключ к победе - высокая энергоэффективность, большая площадь поглощения солнечного света и низкое аэродинамическое сопротивление. Поэтому большинство принимающих в гонке участие авто легкого класса напоминают столешницы на трех-четырех колесах с компактным кокпитом для водителя и плавными обводами.



