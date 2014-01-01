Первый украинский суперкар Himera неожиданно появился в Латвии

Первый украинский суперкар под названием Himera Q сфотографировали 12 октября на автозаправке в Кекаве. Цена автомобиля около 700 000 евро.

Как этот автомобиль там оказался, остается только гадать.

Через Кекаву проходит автомагистраль A7 от Риги до Гренцтале на границе Литвы, являющаяся частью Европейского маршрута E67. Литва граничит с Польшей. В этой связи возникло предположение, что

суперкар может в дальнейшем направляться в Испанию, где его собираются производить серийно.

Прототип Himera Q был представлен в Киеве в июне. Первую серийную версию обещали показать уже этой осенью. Планируется, что суперкар будет доступен как с бензиновым двигателем от Audi R8 по цене 500 тысяч евро, так и в электрической версии за 700 тысяч евро. Электроверсию обещали оснастить четырьмя электромоторами (по одному на каждое колесо) суммарной мощностью 1000 л. с. и графеновой супербатареей емкостью 86 кВт/ч, которая должна обеспечить запас хода 750-1000 км, сообщал сайт Auto.mail.ru.

Также портал описал непростую историю этого суперкара.

Дизайнером Himera Q является россиянин Дмитрий Лазарев из города Салават в Башкирии.

В 2014 году тогда еще никому неизвестный молодой дизайнер представил на конкурс, организованный российским «АвтоВАЗом», эскиз модели под названием Lada Raven. Таким образом, этот автомобиль мог стать российским суперкаром. Однако вскоре Лазарев отозвал свою работу с конкурса. По его словам, он был разочарован условиями состязания, когда судьями выступают не члены авторитетного жюри, а пользователи Сети.

Через некоторое время работой башкирского дизайнера заинтересовалась австрийская компания Milano Automobile, которая решила использовать виртуальную модель при создании своего нового суперкара Milano Red. Стороны договорились, причем одной из условий сделки стало, что часть работ будет выполняться в Крыму. С российской стороны участником проекта выступила севастопольская группа компаний «Пик Вектор».

Вскоре работой дизайнера заинтересовался украинский предприниматель Андрей Джазовский, ныне проживающий в Монако.

По его словам, после интернет-дебюта Lada Raven он предложил Лазареву должность дизайнера в своей компании, намереваясь начать выпуск «первого украинского суперкара». По словам Лазарева, он согласился и передал эскизы, но затем вышел из проекта, поскольку при подписании договора выяснилось, что в нем не прописаны договоренности, достигнутые ранее в устной форме: «Меня просто хотели кинуть».