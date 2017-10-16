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Для автомобилисток в Дубае сделали «розовые» парковки

Newsru.com
Фото: AP/ScanPix

Специальные парковочные места для женщин-автомобилисток появились в Дубае рядом с полицейскими участками, сообщает Khaleej Times.

Это сделано по приказу главнокомандующего полицией эмирата, генерал-майора Абдуллы Халифа Аль-Марри. Номера и другие опознавательные знаки женских парковочных мест окрашены в розовый цвет, их также можно найти по направляющим табличкам.

Инициатива призвана обеспечить неприкосновенность частной жизни женщин, избавив их от неприятностей, связанных с конкуренцией за парковочные места, особенно у полицейских участков, отмечает сайт «Русские эмираты».

По словам представителя дубайской полиции, таким образом служба стремится следовать лучшим практикам и инициативам, дабы обеспечить высокое качество обслуживания клиентов в соответствии с видением правительства эмирата и в рамках высочайших международных стандартов.

В сентября правительство Объединенных Арабских Эмиратов обнародовало план действий, который позволит ОАЭ стать одним из мировых лидеров по гендерному равенству в стране к 2021 году.

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