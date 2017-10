Для автомобилисток в Дубае сделали «розовые» парковки

Это сделано по приказу главнокомандующего полицией эмирата, генерал-майора Абдуллы Халифа Аль-Марри. Номера и другие опознавательные знаки женских парковочных мест окрашены в розовый цвет, их также можно найти по направляющим табличкам.

Инициатива призвана обеспечить неприкосновенность частной жизни женщин, избавив их от неприятностей, связанных с конкуренцией за парковочные места, особенно у полицейских участков, отмечает сайт «Русские эмираты».

New ‘Pink Parking’ for women drivers at Dubai police stations...https://t.co/0y9Id37DW0 pic.twitter.com/6m7VIPVp7X— Khaleej Times (@khaleejtimes) October 16, 2017