Австралийский автопром прекратил свое существование

Последней машиной, сошедшей с конвейера этого завода, стал седан Commodore V8 Redline красного цвета. Концерн Holden был единственным австралийским автопроизводителем в истории местного автопрома, первоначально независимым, а впоследствии ставшим отделением General Motors и Toyota, и просуществовал 69 лет.

7 News at 6pm: The last Holden rolls off the line at Elizabeth signalling the end of car manufacturing in Australia. https://t.co/R5mjQW9vXT pic.twitter.com/xjjXWrUYBT — 7 News Adelaide (@7NewsAdelaide) 20 октября 2017 г.

Сборкой автомобилей в Австралии занимались три концерна: японская Toyota, американский Ford и Holden. Ford свернул производство в конце прошлого года, Toyota - 3 октября 2017-го.

Таким образом, начиная с 2018 года все новые автомобили, продающиеся на австралийском рынке, будут иностранного производства.

With five days until the lights go out at the @Holden_Aus factory, hundreds have lined the streets of Elizabeth to mark the end of an era. pic.twitter.com/gKM4pcRI1z— 7 News Adelaide (@7NewsAdelaide) 15 октября 2017 г.