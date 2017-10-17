Показано тестирование машины с автопилотом Apple

В Сети было обнародовано видео, на котором снят процесс испытания автомобиля, оснащенного устройством Project Titan от Apple. Оно предназначено для тестирования функции автопилота на автомобилях, передает TechCrunch.

В видео показан автомобиль, который стоит возле дороги со специальным устройством.

Going to need more than 140 characters to go over 🍎's Project Titan. I call it "The Thing" pic.twitter.com/sLDJd7iYSa— MacCallister Higgins (@macjshiggins) October 17, 2017

В рамках тестирования «яблочный» производитель остановил свой выбор на машине Lexus SUV RX. Видео позволяет рассмотреть, что на его крыше установлено устройство с радарами и 12 ладарами.

Toyota's self-driving car in downtown San Jose. V64, RTK gps, lots of cameras, and some blank mount points? Also, it's a Lexus. pic.twitter.com/MbDpkoNWjA— MacCallister Higgins (@macjshiggins) October 11, 2017

В настоящее время неизвестно, будет ли американский гигант продавать свои устройства производителям автомобилей, или же создаст собственный.