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Показано тестирование машины с автопилотом Apple

korrespondent.net
Фото: © Dado Ruvic / Reuters / REUTERS

В Сети было обнародовано видео, на котором снят процесс испытания автомобиля, оснащенного устройством Project Titan от Apple. Оно предназначено для тестирования функции автопилота на автомобилях, передает TechCrunch.

В видео показан автомобиль, который стоит возле дороги со специальным устройством.

В рамках тестирования «яблочный» производитель остановил свой выбор на машине Lexus SUV RX. Видео позволяет рассмотреть, что на его крыше установлено устройство с радарами и 12 ладарами.

В настоящее время неизвестно, будет ли американский гигант продавать свои устройства производителям автомобилей, или же создаст собственный.

Apple
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