Автоэксперты составили перечень самых ненадежных машин

Эксперты американского издания Consumer Reports составили перечень самых ненадежных автомобилей на американском рынке на основе отчетов более 640 тысяч автовладельцев о поломках и других проблемах, из-за которых им приходится обращаться в сервис. Значительную часть этого списка заняли марки премиуим-класса, отмечает BFM.ru.

Возглавил антирейтинг Chevrolet Camaro, владельцы которого жалуются на частые проблемы с электрикой, приводом и трансмиссией. На второй строчке оказался Mercedes-Benz GLC, у которого основными неполадками названы проблемы в тормозной системе, рулевом управлении и подвеске.

Замыкает тройку самых часто ломающихся машин Jaguar F-Pace, у которого слишком «нежные» трансмиссия и электрика.

Далее расположиться внедорожник GMC Acadia, у которого чаще всего ремонтируют привод, силовую установку и электрику. Следом - хетчбэк Fiat 500 с проблемами двигателя, тормозов и электрики.

Следующие две позиции заняли модели марки Ford: владельцы Focus жалуются на проблемы с трансмиссией и приводом, а владельцы Fiesta - на трансмиссию и климат-контроль.

На восьмом месте оказалась Volvo XC90, у которой часто возникают неполадки с двигателем и электрикой. На девятом - внедорожник Cadillac Escalade, которому часто требуется ремонт коробки передач и климат-контроля.

В перечень попал и электрический кроссовер Tesla Model X, владельцы которого недовольны качеством сборки.