Mazda устроила сразу три мировые премьеры своих новинок

Японский автопроизводитель Mazda устроил на международном автосалоне в Токио сразу три мировые премьеры своих новинок. Одной из них стал концепт Mazda Vision Coupe - прообраз будущей Mazda 6.

В салоне для отделки использованы кожа, дерево и металл. Приборная панель представляет собой дисплей во всю ширину кузова, а единственным аналоговым прибором является тахометр, отмечает «Коммерсант». Никакие характеристики этой машины не раскрываются.

Kai построен на новой платформе Skyactiv Vehicle Architecture, но главная его особенность - революционный двигатель новой линейки Skyactiv-X, который имеет непосредственный впрыск, приводной нагнетатель и рекордную геометрическую степень сжатия 15:1, отмечает «Авторевю». Этот двигатель работает по инновационному циклу Mazda SPCCI: воспламенение от сжатия с помощью запального заряда вокруг электродов свечи зажигания.

Третьей новинкой стал серийный семиместный кроссовер CX-8 с турбодизельным двигателем объемом 2,2 литра, предназначенный для местного и китайского рынков. Правда, в Токио он представлен в шестиместном исполнении со вторым капитанским рядом кресел.