Как заставить водителей тормозить перед зеброй? Превратить её в оптическую иллюзию!

Исландские дорожники решили бороться с авариями инновационными методами и превратили пешеходный переход в оптическую иллюзию. Пока неизвестно, спасает ли 3D-зебра от чересчур шустрых водителей, но пешеходам она явно по душе.

В небольшом рыбацком городке Исафьёрдур в Исландии дорожники решили творчески подойти к созданию пешеходного перехода (лучше вам даже не знать, как там креативят с предвыборными роликами). И превратили его в оптическую иллюзию, пишет BoredPanda.

Переход не только стильно выглядит и превращает переход через дорогу в небольшое приключение в стиле Марио, но и замедляет движение машин. Водителям, по замыслу создателей перехода, должно казаться, что в них вот-вот влетят параллелепипеды зебры, если они не притормозят.

Исландцы не сами придумали эту идею. Правительство подсмотрело её у индусов, создавших нечто подобное в Нью-Дели. И решили сделать у себя так же, но пока только в одном месте.