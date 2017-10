Honda показала электроспорткар в ретро-стиле

Также новинка «вооружена» интеллектуальной системой полуавтономного вождения, которая позволяет переложить на электронику управление автомобилем в городских пробках. У концепта двухместного купе длиной всего четыре метра длинный капот, смещенная назад кабина, короткая задняя часть, камеры заднего вида вместо зеркал, утопленные в кузов дверные ручки, открывающиеся против хода движения дверей.

Также Honda представила концепт электрической модели Ie-Mobi Concept, которую при желании можно использовать как жилую комнату на колесах. Площадь прямоугольного салона составляет около пяти квадратных метров, внутри размещены три кресла.

At #TokyoMotorShow2017 , Honda introduces Ie Mobi concept, continuing the trend of car//home fusion seen at Frankfurt in Renault Symbioz 1/2 pic.twitter.com/0mU25MmL6r— Karl Ashley Smith (@KarlSmithStudio) 25 октября 2017 г.