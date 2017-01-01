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Honda показала электроспорткар в ретро-стиле

Newsru.com
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Фото: Honda

Японский автогигант Honda выставил на своем стенде наавтосалоне в Токио несколько концептов своих новинок. Одной из них стал компактный спортивный электрокар Sports EV, дизайн которого выполнен в стиле ретро.

Также новинка «вооружена» интеллектуальной системой полуавтономного вождения, которая позволяет переложить на электронику управление автомобилем в городских пробках. У концепта двухместного купе длиной всего четыре метра длинный капот, смещенная назад кабина, короткая задняя часть, камеры заднего вида вместо зеркал, утопленные в кузов дверные ручки, открывающиеся против хода движения дверей.

Также Honda представила концепт электрической модели Ie-Mobi Concept, которую при желании можно использовать как жилую комнату на колесах. Площадь прямоугольного салона составляет около пяти квадратных метров, внутри размещены три кресла.

В движение Ie-Mobi Concept приводится полностью электрической силовой установкой, а подзарядить батареи можно от обычной бытовой розетки. Кроме этого автомобиль может стать источником энергии для дома, отмечает сайт Tvoe-avto.

Помимо этого, Honda в числе прочего продемонстрировала концепт миниатюрного электрокара под названием FureMobi, пригодного как как для передвижения по улице, так и в квартире. Этот четырехколесный электромобильчик рассчитан на двух человек, но при этом сидеть может только водитель, а его спутнику придется стоять позади.

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