Маршруты для энтузиастов вождения в Латвии и не только

Есть дороги, где водитель получает приличную дозу адреналина в кровь, есть дороги с незабываемыми ощущениями, а есть и такие, которые обещают не только увлекательную поездку, но и прекрасную цель. «Inchcape Motors Latvia» предлагает четыре отличных маршрута по Латвии и Европе для энтузиастов вождения.

«Долгим поездкам на автомобиле присуща известная романтика. Чтобы насладиться поездкой в полную силу, важно разумно, с периодами отдыха, спланировать маршрут, а также убедиться в том, что машина готова для дальнего переезда. Чтобы в момент, когда намечена цель, техника не подвела», - говорит руководитель по торговле BMW Кристине Несауле.

Гористая Швейцария

Если тебя привлекают незабываемые впечатления, скорость и бодрящая красота природы, запланируй поездку, полную положительных эмоций! Один из таких маршрутов – Швейцария. Страна сказочных красивых крутых гор и знаменитых альпийских эдельвейсов – достойное место посещения для каждого автоводителя, который хочет одновременно наслаждаться дозой адреналина в крови и заснеженными вершинами гор.

Одно из мест, которые обязательно нужно посмотреть в Швейцарии, - это перевал Гримзель. Среди камней и скальных гряд вас встретят зеркала озер и живописные виды природы. Не случайно этот маршрут входит почти во все рейтинги самых интересных дорог мира и, по сравнению с большинством узких высокогорных дорог, путь достаточно широкий и надежный. Водитель может и наслаждаться природой, и ловить острые ощущения на крутых поворотах. Маршрут проходит по югу Швейцарии, и дорога длиной 38 км находится на высоте 2164 м над уровнем моря.

Заснеженная Швеция

В шведском городе Арьеплуг, который находится на расстоянии лишь 56 км от Полярного круга, любители зимы могут насладиться ездой по снежным просторам. В этом маленьком городке зима суровая – огромные сугробы, мороз -20 градусов и толстый слой льда на озерах и реках.

Серпантин в Австрии

Еще один экстремальный автомобильный маршрут, на котором автоэнтузиасты почувствуют «бабочек в животе», - это высокогорная дорога Гросглоккнер в Австрии. Серпантин длиной 48 км имеет тридцать восемь поворотов. Может показаться, что это мало, но, поверьте, вполне достаточно, чтобы насладиться приятной, безопасной и визуально захватывающей поездкой, а также познакомиться с горными дорогами Австрии.

Латвийские холмы Кангару

Увлекательной поездкой и красивыми видами можно насладиться и не покидая Латвии. Один из маршрутов, на котором можно улучшить свои навыки вождения, не нарушая дозволенной скорости, – это холмистая дорога Кангару.

Это маршрут интересен своей двойственной природой – и исторический, мифологический объект для осмотра, и увлекательная поездка на автомашине. Для маршрута характерны особо выраженные и резкие изгибы с нехарактерными для латвийского рельефа спусками, длина которых превышает иногда 20 метров. Это один из самых живописных в Латвии участков дорог. Когда навыки вождения уже улучшены, можно отправиться на небольшую прогулку – с холмов Большие Кангари открывается чудесный вид на озеро Лиела Кангару и омуты болота Лиелкангару.

Какую бы дорогу не выбрали вы этой зимой, оцените свои возможности и ведите автомашину в соответствии с погодными условиями и дорожным покрытием, соблюдая правила дорожного движения и разрешенную скорость!