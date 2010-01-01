Количество зарегистрированных новых машин выросло на 10,3%

За 10 месяцев 2017 года в Латвии произведена первичная регистрация 57,124 тыс. легковых автомобилей, что на 10,3% больше, чем за тот же период 2016 года, свидетельствуют данные Дирекции безопасности дорожного движения.

За 10 месяцев года зарегистрировано также 7170 грузовых автомашин (+1,1%), 316 автобусов (+22,5%) и 2446 мотоциклов и трициклов (+9,4%).

Кроме того, зарегистрировано 1777 мопедов (+15,6%), 163 квадрицикла (-22%), 5625 прицепов и полуприцепов (+13,3%).

За 10 месяцев этого года зарегистрировано 74,621 тыс. транспортных средств - на 9,6% больше, чем годом ранее.

В 2016 году в Латвии была произведена первичная регистрация 60,625 тыс. легковых автомобилей - на 4,9% меньше, чем в 2015 году.