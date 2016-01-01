Названы самые популярные машины в мире и разных странах 2016 года

Аналитики британской компании Park Indigo по итогам проведенного исследования выявили самые продаваемые модели автомобилей в мире и в разных странах в 2016 году.
Согласно этим данным, самой популярной машиной на планете является пикап Toyota Hilux, ставший хитом продаж в 25 государствах на всех континентах. На второй строчке в этом перечне - Volkswagen Golf. Третью позицию занимает внедорожник Toyota Land Сruiser.
Что касается отдельных стран, самой востребованной моделью в США является пикап Ford F-150, равно как и в соседней Канаде.
В Латвии самой продаваемой машиной прошлого года стала Kia Sportage.
Выборочный перечень хитов в других странах:
Азербайджан – Lada 4×4;
Афганистан - Toyota Corolla;
Беларусь – Volkswagen Polo;
Боливия - Suzuki Vitara;
Бразилия - Chevrolet Onix;
Великобритания – Volkswagen Golf;
Вьетнам - Toyota Vios;
Германия – Volkswagen Golf;
Египет - Chevrolet TRF Pickup;
Индия - Marui Alto;
Испания - Dacia Sandero;
Исландия - Toyota Yaris;
Италия - Fiat Panda;
Казахстан - Toyota Camry;
Киргизия – Toyota Camry;
Россия - Hyundai Solaris;
Литва - Fiat 500;
Мексика - Nissan Versa;
Монголия - Toyota Land Cruiser Prado;
Нидерланды — Renault Clio;
Перу - Toyota Yaris;
Пуэрто-Рико - Toyota Yaris;
Румыния - Dacia Logan;
Саудовская Аравия - Hyundai Accent;
Туркменистан – Mercedes S-Class;
Турция - Fiat Egea;
Узбекистан – UZ-Daewoo Nexia;
Финляндия - Skoda Octavia;
Франция – Renault Clio;
Чили - Chevrolet Sail;
Швеция - Volvo XC 60;
Южная Корея - Hyundai Grandeur;
Япония - Toyota Aqua.