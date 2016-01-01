Названы самые популярные машины в мире и разных странах 2016 года

Аналитики британской компании Park Indigo по итогам проведенного исследования выявили самые продаваемые модели автомобилей в мире и в разных странах в 2016 году.

Согласно этим данным, самой популярной машиной на планете является пикап Toyota Hilux, ставший хитом продаж в 25 государствах на всех континентах. На второй строчке в этом перечне - Volkswagen Golf. Третью позицию занимает внедорожник Toyota Land Сruiser.

Что касается отдельных стран, самой востребованной моделью в США является пикап Ford F-150, равно как и в соседней Канаде.

В Латвии самой продаваемой машиной прошлого года стала Kia Sportage.

Выборочный перечень хитов в других странах:

Азербайджан – Lada 4×4;

Афганистан - Toyota Corolla;

Беларусь – Volkswagen Polo;

Боливия - Suzuki Vitara;

Бразилия - Chevrolet Onix;

Великобритания – Volkswagen Golf;

Вьетнам - Toyota Vios;

Германия – Volkswagen Golf;

Египет - Chevrolet TRF Pickup;

Индия - Marui Alto;

Испания - Dacia Sandero;

Исландия - Toyota Yaris;

Италия - Fiat Panda;

Казахстан - Toyota Camry;

Киргизия – Toyota Camry;

Россия - Hyundai Solaris;

Литва - Fiat 500;

Мексика - Nissan Versa;

Монголия - Toyota Land Cruiser Prado;

Нидерланды — Renault Clio;

Перу - Toyota Yaris;

Пуэрто-Рико - Toyota Yaris;

Румыния - Dacia Logan;

Саудовская Аравия - Hyundai Accent;

Туркменистан – Mercedes S-Class;

Турция - Fiat Egea;

Узбекистан – UZ-Daewoo Nexia;

Финляндия - Skoda Octavia;

Франция – Renault Clio;

Чили - Chevrolet Sail;

Швеция - Volvo XC 60;

Южная Корея - Hyundai Grandeur;

Япония - Toyota Aqua.