Определено самое быстрое серийное авто в мире

Гиперка Koenigsegg Agera RS, мощность которого составляет 1360 лошадиных сил, установил мировой рекорд по скорости среди серийных автомобилей - 446,97 километров в час, передает Top Gear.

Сообщается, что рекорд был установлен в американском штате Невада неподалеку от городка Парамп на перекрытом прямолинейном участке автострады 160.

Agera RS смог побить предыдущий результат в 431,072 километра в час, установленный Bugatti Veyron.

При этом сообщается, что с нуля до 400 километров в час автомобиль разгоняется за 26,88 секунды. А его абсолютный максимум в одной из попыток достиг 457,49 км/ч.