LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
IT Наука Космос Авто Хобби Техника Оружие

Определено самое быстрое серийное авто в мире

korrespondent.net
  • Фото
  • Видео
Фото: REUTERS/Scanpix

Гиперка Koenigsegg Agera RS, мощность которого составляет 1360 лошадиных сил, установил мировой рекорд по скорости среди серийных автомобилей - 446,97 километров в час, передает Top Gear.

Сообщается, что рекорд был установлен в американском штате Невада неподалеку от городка Парамп на перекрытом прямолинейном участке автострады 160.

Agera RS смог побить предыдущий результат в 431,072 километра в час, установленный Bugatti Veyron.

При этом сообщается, что с нуля до 400 километров в час автомобиль разгоняется за 26,88 секунды. А его абсолютный максимум в одной из попыток достиг 457,49 км/ч.

0 Комментарии