Беспилотный автобус выехал на улицы Лас-Вегаса и сразу попал в аварию. По вине человека

В городской администрации рассказали, что датчики автобуса вовремя зафиксировали препятствие. «Если бы у грузовика было такое же оборудование, аварию удалось бы предотвратить», — говорится в сообщении властей.

Self-operating shuttle bus crashes during its debut on Las Vegas streets. https://t.co/pLGpQmaBFz pic.twitter.com/R9ZrQaq70s — The Seattle Times (@seattletimes) November 9, 2017

Автобус разработан французской компанией Navya. Он рассчитан на 12 пассажиров.

В январе автобус прошел испытания в Лас-Вегасе, после чего городские власти решили запустить его в рейс. В первый день эксплуатации автобуса десятки людей выстроились в очереди для бесплатной поездки.

Las Vegas unveiled a driverless shuttle bus, and dozens lined up for a ride. Just hours later, it crashed. Story: https://t.co/POCLyxxBuY pic.twitter.com/TEVLXz6SEN— AP West Region (@APWestRegion) November 9, 2017