Евродепутаты заставят делать безопасные авто, новинки буду стоит дороже

Автоматическое торможение, слежение за скоростью, распознавание пешеходов — депутат Европарламента считают, что все новые авто должны быть оборудованы системами поддержки водителей.

Каждый год на дорогах Европы погибает более 25 тысяч человек, в 90% случаев причина в ошибке человека.

Депутаты Европарламента решили этому воспрепятствовать и взять на вооружение систему, которая уже успешно себя зарекомендовала. Систему поддержки водителей хотят заставить устанавливать на всех новых авто. Сегодня это экстра, которую можно заказать за дополнительные деньги.

Система позволяет автоматически тормозить, замечает пешеходов и велосипедистов на дороге, помогает выбирать соответствующую скорость и удерживать полосу движения.

«Ошибаются и водители, и пешеходы, и велосипедисты. В этих случаях автоматические системы помощи — как второй пилот, который помогает избежать несчастного случая», - говорит депутат ЕП от Германии Dieter-Lebrecht Koch.

Подобные системы уже есть в дорогих машинах, но депутаты хотят, чтобы они были доступны и в стандартных авто. А чтобы безопасность на дорогах не зависела от платежеспособности граждан ЕС, депутаты советуют оснащать автомобили теми средствами помощи, которые уже доступны на рынке и подтвердили способность спасать жизни.

«У каждого должна быть возможность приобрести такой автомобиль. Если эти средства будут широко использоваться, они станут дешевле. Таким образом новые авто будут лишь чуть дороже», - добавляет немецкий депутат.

Также депутаты обсуждают вопрос полностью запретить допустимый уровень промилле в крови для неопытных водителей и профессионалов.