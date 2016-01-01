Федерация Formula E устроила гонку болида с гепардом

Федерация гонок электромобилей Formula E устроила соревнование болида с гепардом с целью привлечения внимания к проблемам исчезновения редких животных из-за изменения климата на планете. Видеозапись, запечатлевшая это событие, появилась 28 ноября на YouTube-канале FIA Formula E Championship.

За рулем болида находился французский гонщик команды Techeetah Жан-Эрик Вернь. Хищник ушел в отрыв со старта, но в итоге машина все же его нагнала.

Оригинальное состязание прошло на взлетно-посадочной полосе аэродрома на Западном мысе в Южной части Африки, уточняет «Коммерсант».

Как устроителям удалось «уговорить» хищника на это дело, не уточняется.

Издание напоминает, что в 2016 году бразильский гонщик команды ABT Audi Sport Лукас ди Грасси, победитель первой гонки Formula E, за рулем электромобиля проехал по арктическому льду в Гренландии для привлечения внимания к проблеме глобального потепления.