Subaru представила свой самый большой кроссовер

Компания Subaru представила самый большой кроссовер Ascent, который когда-либо был создан в истории производителя. Новинка укомплектована 2.4-литровым турбированным «оппозитником « мощностью 260 лошадиных сил, о чем отмечено на сайте компании.

Габариты автомобиля достигают 4998 мм в длину, 1930 в ширину и 1819 в высоту.

Автомобиль получил полный привод, который дополнен внедорожным режимом работы управляющей электроники X-Mode и системой помощи при спуске.

Сообщается, что топовые версии кроссовера получат навигацию, адаптивную светодиодную оптику с автоматическим управлением дальним светом, а также аудиосистему Harman Kardon с 14-ю динамиками и панорамную крышу.

Салон автомобиля позволяет разместиться восьмерым людям. Ожидается, что продажи кроссовера начнутся в 2018 году.