Infiniti презентовала обновленный кроссовер QX50

На лос-анджелесском автосалоне был представлен обновленный кроссовер Infiniti QX50, а также обнародованы детальные характеристики о новом автомобиле. Мощность новинки составляет 268 лошадиных сил при 380 крутящего момента, передает Infiniti.

Салон автомобиля отделан с использованием нескольких видов кожи, а также алюминия и натурального дерева. Также кроссовер укомплектован системой InTouch с 8- и 7-дюймовым сенсорным дисплеем.

FOTO: Infiniti

Базовая версия новинки получит передний привод. Доступна будет также полноприводная опция.

FOTO: Infiniti

Максимальная скорость автомобиля будет составлять 230 километров в час. Мотор будет работать в паре с бесступенчатой трансмиссией XTRONIC.