Nissan представил шесть автомобилей в стиле «Звездных войн»

Японский автопроизводитель Nissan представил в Лос-Анджелесе в преддверии открывающегося там 1 декабря международного автосалона шесть шоу-каров, посвященных предстоящему выходу очередной серии франшизы «Звездные Войны: Последние джедаи», сообщает Top Gear Russia.

Дизайн этих автомобилей был разработан художниками кинокомпании Lucasfilm, которая создала эту легендарную киносагу. Художники придумали текстуры, цветовые решения, ассоциируя каждый автомобиль с профессией или персонажем из новой серии «Звездных Войн».

Седан Nissan Altima исполнен в зловещем стиле имперского звездного истребителя TIE Fighter, с кастомными дисками и дизайном, четко указывающим на родство с двухместным истребителем, ставшим самым массовым во время Галактической Гражданской Войны. При этом вместо сигнала он издает звук, похожий на стрельбу бластера.

Три седана Maxima посвящены Кайло Рену - сыну принцессы Леи Органы и Хана Соло, его новому истребителю завоевания превосходства в космосе - TIE Silencer, и Капитану Фазма - женщине - капитану штурмовиков в Первом ордене, противостоящем Сопротивлению.

Rogue Sport A-wing, как следует из его названия, повторяет дизайн знаменитого перехватчика RZ-1 - одного из самых быстрых в Галактике. Старший брат Rouge Sport - Rouge - сделан в стиле звездного истребителя T-65 X-Wing.

Все шесть машин - исключительно концепты, выпускать их не собираются. Возможно, их продадут на каком-нибудь благотворительном аукционе по случаю премьеры новой серии фильма, намеченной на 14 декабря, отмечается в публикации.